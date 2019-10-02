癱坐公廁馬桶 男死亡多日

2019-10-02 21:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名年約50歲男子，下午被發現陳屍在南港研究院路一段附近、一間從內反鎖的公廁裡，死亡超過3天，警方派員鑑識現場，初步並無發現外力跡象，由於死者身上無證件，無從得知身分，檢警除將遺體送往一殯暫冰存，另採集他的指紋等生物跡證送比對。

據了解，附近民眾這幾天要去上廁所時，幾乎都聞到臭味，且味道越來越重，由於其中一間廁所門反鎖，今天聯絡環保局清潔隊人員前來處理，沒想到清潔人員打開門，即發現有名中年男子癱坐在馬桶上，早已氣絕多時，立刻報警處理。

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