盜亦有道？他偷車撞護欄摔溪床亡 同夥落網要求看「最後一面」

蔡男（白衣藍領者）落網，還說要看同夥最後一面。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-08 15:52:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上月底1名陳姓男子竊小貨車後駛經國道三斜張橋路段，卻自撞護欄摔飛，最後墜落於高屏溪溪床身亡，案情既離奇又驚悚，由於案件疑點重重，警方鍥而不捨追查，日前還逮捕陳男同夥蔡姓男子，蔡男落網後竟表示想到殯儀館，要看陳男「最後一面」。

警方循線調查，發現日前陳男從嘉義偷車後，南下行經斜張橋時出事，經過追查，發現陳嫌的目標地點竟是屏東枋寮以南，且還有同夥正在等他一同犯案。

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警方追緝後日前逮捕該名陳姓嫌犯的同夥蔡姓男子，年僅25歲的蔡姓男子已有毒品及竊盜等前科，近期都和陳嫌集中在枋寮到恆春半島處偷竊農民的農機具。

警方其實早已鎖定陳及蔡的行蹤及車輛，陳嫌日前為躲避追緝，在撞護欄前才在台26線狂飆，甚至更逆向行駛，隔沒幾天陳嫌就被發現又在嘉義偷車，但這次卻命喪高屏溪溪床。

警方鍥而不捨持續追查蔡嫌蹤跡，日前蔡嫌於恆春半島落網，蔡嫌還一度求情，希望警方帶他去殯儀館見陳嫌最後一面，不過，警方清查，發現蔡嫌本身就已前科累累，研判是因毒癮犯卻沒錢而走險偷竊農民生財的農機具，危害在地治安，移送地檢由檢察官查處。

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蔡男落網。（記者陳彥廷翻攝）

蔡男落網。（記者陳彥廷翻攝）

蔡男落網。（記者陳彥廷翻攝）

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