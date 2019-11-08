大學生坐牢1天不到3元 原因是...

石姓大學生當車手分千元，被高雄高分院判刑１年，始料未及。 （記者鮑建信攝）

2019-11-08 07:48:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市石姓大學生暑期打工淪為車手，僅分到千元贓款，卻被1、2審依詐欺罪，判刑1年徒刑。換句話說，他坐牢1天不及3元，遠遠不如現行上百元的時薪。

判決書指出，去年8月6日，被告石姓大學加入蔡釋安（綽號高橋、審理中）等人所組成詐欺集團後，隔天開始即前往屏東、高雄等地區，與同夥提領被害人郭姓女子匯款共12萬元，被高市林園分局循線查獲，依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦並被起訴。

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今年五月間，高雄地院審結，依詐欺罪判處有期徒刑1年，石不服向高雄高分院提起上訴。

石開庭指出，他沒有前科紀錄，行為時僅18歲，涉世未深、智慮尚淺，適逢大學暑期打工賺錢，一時失慮致罹刑章，惡性較輕，實際分得不法利益僅1000元，並與郭女和解，賠償8萬元，原審未依刑法第59條「情堪憫恕」酌減其刑，並予以宣告緩刑，實有未當。

2審合議庭法官開庭調查，赫然發現石加入詐欺集團後，於去年5月29日、30日有4次擔任車手取款行為，當時不是暑假打工期間，並被法院判刑1年10月，根本不是初犯，客觀上並無足堪憫恕情形，不宜宣告緩刑。可上訴。

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