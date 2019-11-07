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夜拍合歡山星空 累到翻車姨丈亡 警專生判刑5月

載父親與姨丈合歡山夜拍星空返程自撞翻車，致車內乘客姨丈死亡，法官將就讀警專的駕駛，判刑5月緩刑2年。（，國道七隊提供）

載父親與姨丈合歡山夜拍星空返程自撞翻車，致車內乘客姨丈死亡，法官將就讀警專的駕駛，判刑5月緩刑2年。（，國道七隊提供）

2019-11-07 20:49:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在今年端午連假載父親和姨丈到合歡山夜拍星空，就讀警專的謝姓男子因徹夜未眠，下山後開車到國6失控撞護欄後翻覆，導致姨丈顱內出血死亡，謝男被南投檢方以過失致死罪嫌起訴，南投地院法官認為死者家屬未提告訴，謝男十分懊悔難過，認為判處有期徒刑5個月，緩刑2年，對謝男已有警惕之用。

這起發生死亡車禍，發生在今年6月9日端午節3天連假的收假日，由20歲的謝姓男子開車，8日載著其父親和姨丈從合歡山觀星、拍星空，整夜沒有睡覺，到9日上午從合歡山下來，經國6要接國3南下返家，但在國6東草屯段西行7.7公里處，車子在車道上擦撞內側護欄後翻覆，所幸後方無車子追撞。

該車禍雖無後方車子追撞，但卻造成謝男的姨丈李姓男子，顱內出向及顏面骨折，送醫急救後仍傷重不治。

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