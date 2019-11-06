為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鼻酸！男遭砂石車輾斃 忠犬 守護遺體不離去

男遭砂石車輾斃，忠犬「阿狗」緊守在主人身邊不願離去。（記者湯世名翻攝）

男遭砂石車輾斃，忠犬「阿狗」緊守在主人身邊不願離去。（記者湯世名翻攝）

2019-11-06 16:31:33

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！彰化縣花壇鄉彰員路昨晚發生死亡車禍，李姓男子為飼養多年的忠犬「阿狗」買完滷肉飯，才剛走出店門口即慘遭砂石車輾過爆頭慘死，「阿狗」發現主人倒臥血泊時不但沒有嚇跑，還上前聞屍塊後發出哀號聲，伴隨在已不幸身亡的主人身邊，令處理事故的員警與民眾感到鼻酸。據便當店業者指出，李男常為牠買飯菜，人狗情深，如今主人已逝，不知狗狗該何去何從。

警方從路口監視器發現，昨晚6時左右1輛砂石車行經彰員路、三芬路口處彰化警分局三家派出所前時，與1名騎乘腳踏車的56歲李姓男子發生碰撞，砂石車輾過李男，李男頭部當場被壓碎，腦漿與頭殼都迸裂散落路面，死狀甚慘。事故地點正好就在派出所前，員警聞聲外出查看赫然發現慘狀，趕緊以帆布將死者蓋住，消防局趕往搶救也已回天乏術。

警方發現，當時李姓男子正好從便當店出來，黑狗緊跟在旁，牽著腳踏車準備前進時，卻突然倒下自摔，不偏不倚摔到車道上，剛好又被1輛由60歲徐姓男子駕駛的砂石車行經時的後輪輾過，當場死亡。

影片中的小黑狗「阿狗」在事故發生當下不但沒有嚇跑，還守護在主人四周，更上前聞屍塊後停下腳步緊靠在倒臥血泊的主人身邊，久久不願離去。

據附近居民說，當時「阿狗」不斷發出哀號聲，應該是在試圖叫醒主人，或為主人感到傷心，實在令人難過。便當店業者表示，李男平常有喝酒習慣，常常帶著「阿狗」來店內買便當，還都會為狗狗準備飯菜，很疼愛「阿狗」，如今主人不幸身亡，研判狗狗可能會回到主人住家等候，令人鼻酸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚悚！腳踏車男突自摔 遭砂石車輾碎慘死
2019-11-05 23:29

驚悚！腳踏車男突自摔 遭砂石車輾碎慘死
偷車賊遇警加速落跑 撞死彭淮南哥哥判2年8月
2019-11-05 21:50

偷車賊遇警加速落跑 撞死彭淮南哥哥判2年8月
中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人

中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人
恐怖巧合！ 男躺棺拍照隔日猝死 疑與邪教有關
2019-10-22 22:14

恐怖巧合！ 男躺棺拍照隔日猝死 疑與邪教有關
自撞台11線護欄火燒車 東河鄉清潔隊員身亡
2019-10-18 20:57

自撞台11線護欄火燒車 東河鄉清潔隊員身亡

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播