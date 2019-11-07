王座旗下「段純貞牛肉麵」廣三SOGO店 連續查獲過期麵條

這是被改標後手寫標籤。（記者楊政郡翻攝）

2019-11-07 11:15:22

〔記者楊政郡／台中報導〕王座餐飲公司旗下品牌「段純貞牛肉麵」廣三SOGO店，被查獲冰箱儲放過期「滷豆干」及「牛筋」，被裁罰60萬，去年底總公司內部稽查發現中區經理陳男，涉嫌指示店員黃男將過期麵條改標（5包），有效期限再延兩天，該店今年7月楊姓組長又涉嫌將已過期白麵（俗稱陽春麵，8包）換上新塑膠袋，標上虛偽製造及有效日期，台中地檢署依虛偽標記及偽造文書罪起訴陳等3人。

中檢起訴書指出，位於新竹縣的王座餐飲公司是一家連鎖餐飲業，旗下品牌「段純貞牛肉麵」廣三SOGO店連續出狀況，去年12月間該店向點線麵採購麵條，保存期先均為5天，但下定太多，如果丟棄造成耗材可能會被總公司責罵，績效不佳，中區經理陳男經店內黃姓內場人員反映，竟指示黃男拿白板筆，把有效日期「劃掉」再延後兩天，繼續使用。

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不料，總公司人員去年12月27日到廣三SOGO店，廣三SOGO百貨副總反映「段純貞牛肉麵」油煙罩不潔，總公司人員一併稽查而發現冰箱內有這5包「劃掉」、「改標」的麵條，才下令丟棄。

不過今年7月竟又發生「段純貞牛肉麵」廣三SOGO店，向阿麵製麵廠採購白麵（俗稱陽春麵，8包）已經過期，還是因下定過量，已過期約5、6天，為避免因耗材過量遭上級責罵，楊姓組長竟以新塑膠袋重新包裝，再貼上虛偽的製造日期及有效日期，然後放在冰箱內當備料，等待下鍋煮給消費者吃。

檢方發現阿麵製麵廠的標籤是電腦列印，楊組長卻是簡易標籤手寫日期，內行人一看即知道改標。

而今年7月24日檢調及員警全面稽查王座餐飲公司全國各分店，又在「段純貞牛肉麵」廣三SOGO店，發現冰箱內竟有已過期滷豆干（1.5公斤已過期1天）、牛筋（1.5公斤已過期3天），此部分他們未動手腳「改標」還放在冰箱內當備料，此部分行政裁罰60萬元。

楊與黃均坦承犯行，陳男則避重就輕，不敢承認有指示改標，全案一併起訴。

這是原廠提供的白麵製照日期與有效日期標籤。（記者楊政郡翻攝）

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