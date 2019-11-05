為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

全國分署聯合拍賣傳捷報 單日1.1億入國庫

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

2019-11-05 23:57:06

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署各分署今舉辦聯合拍賣日，吸引有民眾到場參與競標，行政執行署稍早表示，單不動產、動產合計拍定金額高達1億1748萬餘元。

就不動產部分，各分署拍定總金額為9412萬餘元；動產部分，拍定金額總計2335萬餘元。

至於法務部行政執行署上午則舉辦成果發表會，公布徵起前10名義務人，首位是台北富邦商業銀行的15億8762萬餘元；其次為士林望族「林姓三姊妹」近13億9142萬餘元，第三是「青果大王」陳查某繼承人陳建忠10億7485萬餘元。

第4為太平洋建設章姓總經理9億422萬餘元、第5是台電公司8億9034萬餘元、第6為太合投資7億5593萬餘元、第7是大同公司6億3787萬餘元、第8為大有巴士6億2215萬餘元、第9是邱姓義務人6億683萬餘元、第10為建台水泥5億5853萬餘元。

行政執行署也強調，署成立以來徵起金額已突破5500億元大關。與會法務部長蔡清祥對此表達肯定。

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播