全國分署聯合拍賣傳捷報 單日1.1億入國庫

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

2019-11-05 23:57:06

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署各分署今舉辦聯合拍賣日，吸引有民眾到場參與競標，行政執行署稍早表示，單不動產、動產合計拍定金額高達1億1748萬餘元。

就不動產部分，各分署拍定總金額為9412萬餘元；動產部分，拍定金額總計2335萬餘元。

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至於法務部行政執行署上午則舉辦成果發表會，公布徵起前10名義務人，首位是台北富邦商業銀行的15億8762萬餘元；其次為士林望族「林姓三姊妹」近13億9142萬餘元，第三是「青果大王」陳查某繼承人陳建忠10億7485萬餘元。

第4為太平洋建設章姓總經理9億422萬餘元、第5是台電公司8億9034萬餘元、第6為太合投資7億5593萬餘元、第7是大同公司6億3787萬餘元、第8為大有巴士6億2215萬餘元、第9是邱姓義務人6億683萬餘元、第10為建台水泥5億5853萬餘元。

行政執行署也強調，署成立以來徵起金額已突破5500億元大關。與會法務部長蔡清祥對此表達肯定。

民眾熱情參與競標（台北分署提供）

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