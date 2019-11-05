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露鳥男二度公然手淫 法官批未習得教訓再判拘役

林姓露鳥男二度公然手淫，被法官痛批未從前案習得教訓，但念在他承認犯行，依法判拘役50日，得易科罰金5萬元。（示意圖）

林姓露鳥男二度公然手淫，被法官痛批未從前案習得教訓，但念在他承認犯行，依法判拘役50日，得易科罰金5萬元。（示意圖）

2019-11-05 16:16:14

〔記者溫于德／台北報導〕林姓露鳥男去年在台中公然手淫，被判拘役40日。豈知他後來又在北市文山區一根電線桿前再度露鳥手淫；台北地院認為，林男前案才被判處拘役，未滿3個月卻又犯同罪，顯然未從前案習得教訓，但念在他承認犯行，依公然猥褻罪判拘役50日，得易科罰金5萬元；可上訴。

去年6月6日上午8時許，林姓露鳥男身穿黑色外套、蕾絲邊內褲，但未穿褲子，騎乘機車赴台中市西區模範街、公益路口的中正國小圍牆旁，掏出生殖器撫摸並做出手淫動作，事後被起訴。

該案今年5月24日宣判，台中地院認為，林男為尋求刺激而犯案，行為偏差造成公眾不適，也導致他人心理上的厭惡，因此判林男拘役40日，得易科罰金4萬元。

但林男被判刑後又於今年7月24日凌晨2時許，赴北市文山區木柵路2段一根電線桿前公然手淫，遭人拍下，並上傳臉書「木柵社團」揭露；林男再被起訴。

台北地院認為，林男今年5月24日才因公然手淫遭台中地院判刑，未滿3月再犯同罪，顯然未從前案習得教訓，但念在他承認犯行，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

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