「同性戀」非貶抑之詞 王浩宇告「村長」名譽受損敗訴

綠黨桃園市議員王浩宇（見圖）以名譽受損為由，對國民黨桃園市議員詹江、游姓女子兩人各求償20萬元，桃園地院法官以「同性戀」非貶抑之詞，駁回王浩宇告訴。（資料照）

2019-11-05 15:14:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］被暱稱「村長」的國民黨桃園市議員詹江村，今年5月間與游姓女子直搗綠黨桃園市議員王浩宇服務處「開直播」，直播中游女直指王浩宇喜歡男助理，該名男助理也要參選議員，詹江村則在旁附和，王浩宇以名譽受損為由，對詹、游兩人各求償20萬元，桃園地院法官以「同性戀」非貶抑之詞，駁回王浩宇告訴。

法官在判決中指出，性傾向屬於個人私密之事，並不屬於公眾人物應被討論的範疇，詹、游兩人在法庭上辯稱，其等所討論之事屬於「公眾人物、公益之事」範疇，並不足採；不過，「同性戀」一詞描述的是性傾向，屬於中性詞彙，且在現今多元開放社會中，已獲得相當的認同與支持，大法官釋字第748號中也揭明對同婚權利的保障，因此，「同性戀」已並非貶抑之詞。

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法官進一步指出，若指稱他人為同性戀，在法律上被認為是名譽權受損，不就代表法律支持「同性戀」為貶抑之詞，也形同法律公然對「同性戀」為歧視的態度，此不合於應平等對待同性性傾向者的原則；因此，王浩宇以詹、游兩人言論提告，即使內容不一定為真，但也並未導致他的名譽受損，據此駁回王浩宇告訴，全案仍可上訴。

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