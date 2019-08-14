PO「假道歉，真清算？」影片 詹江村告王浩宇不起訴

2019-08-14 19:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市議員詹江村指控桃園市議員王浩宇與去年參選市議員的候選人歐陽霆、羅岳峰，涉嫌在選舉期間上傳「假道歉、真清算？」影片與「還沒秋後就要算帳？」「舒翠玲含淚道歉，詹江村到平鎮調公務員資料。」等言論到網路上，已違反公職人員選舉罷免法，桃園地檢署今天偵結，認為王浩宇等3人議論的是可受公評之事，已予3人不起訴處分。

去年選舉期間，爆出桃園市議員舒翠玲因不滿座位安排，拍桌飆罵平鎮區公所職員一事，當時詹江村跳出來聲援舒翠玲。

詹江村指控，去年12月13日，王浩宇透過網路直播功能，上傳「假道歉，真清算？」影片到「我是中壢人」臉書粉絲專業，內容提到：「詹江村撥打電話至桃園市平鎮區公所對公務人員施壓，要求公務員提供人事調動名單...我會在選前公布錄音檔。」

另外，歐陽霆、羅岳峰也分別購買網路廣告，散布「還沒秋後就要算帳...詹江村議員，向平鎮區公所調閱近半年來異動人事資料...這不是項莊舞劍，意在沛公嗎？」「擔心被清算的平鎮區公所人心惶惶...我們要求，詹江村議員立即停止相關行為。」

檢方說，王浩宇3人所為之言論或張貼之文章，內容尚非屬惡意不實捏造，並無不當言論，難以認定他們違反公職人員選舉罷免法，已予王浩宇等3人不起訴處分。

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