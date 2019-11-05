迪卡儂新竹旗艦店上午傳火警 警急疏散民眾

起火點在迪卡儂後方倉庫進貨入口處。取材自《新竹爆料公社》

2019-11-05 13:50:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕迪卡儂新竹旗艦店上午10點多傳出火警，後方倉庫進貨入口處堆放的紙箱起火燃燒，消防人員獲報後，15分鐘內立即撲滅火勢，迪卡儂也即時疏散民眾，火警並未造成人員受傷，起火原因正由火災調查科調查當中；而為了消費者安全，迪卡儂新竹旗艦店宣布今天暫停營業1天，等確認賣場安全無虞後就恢復營業。

新竹市消防局表示，上午10點多接獲民眾報案，指慈雲路迪卡儂新竹旗艦店旁傳出火警，消防人員到場發現後方倉庫門口堆放雜物、紙箱起火，15分鐘即撲滅火勢，無人受困受傷，火舌也沒有蔓延到賣場裡面。

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迪卡儂新竹旗艦店表示，由於當時有煙霧飄進賣場，因此依照火警事件緊急應變處理流程緊急疏散顧客與員工，店內人員都還在確認檢查，今天暫停營業，至於起火燃燒的物品和原因，目前還在確認調查中。

迪卡儂新竹旗艦店在4月才剛開幕，1500坪的賣場空間是全台最大的實體店面，賣場頂樓還有1800坪的運動場與籃球場，是許多愛好運動與戶外活動民眾的熱門去處。

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