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國三南投休息站雜草大火 強風助長延燒近2小時
2019-11-01 19:15:00
首次上稿 18:44
首次上稿 18:44
更新時間 19:15
〔記者劉濱銓／南投報導〕國道三號南投休息站，今下午近5點，傳出休息站後方發生雜草火警，由於風勢較大，火勢一發不可收拾，南投消防局出動10多名消防人員前往灌救，大火延燒近2小時，直到晚間6點40分才撲滅，燃燒面積約1公頃，所幸無人員受傷。
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南投消防局指出，下午4點57分獲報，立即調派南投、中興、中寮、碧興、草屯、鳳鳴等消防分隊，出動10多名消防人員前往灌救，由於當時風勢較大，雜草火災延燒快速，直到傍晚6點多火勢才控制住。
後續零星餘火，則由消防人員陸續挺進打火，約在6點40分火勢才完全撲滅，初估燃燒面積約1公頃，幸無人員受傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。
南投休息站指出，下午有同仁反映休息站後方雜草起火，立即通報站內報案，消防人員到場時，剛好風勢較大，且陣風不斷，火勢一時難以控制，直到傍晚風勢暫歇，火勢才完全撲滅，所幸沒有造成人員生命或財產損失。