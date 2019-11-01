國三南投休息站雜草大火 強風助長延燒近2小時

國道三號南投休息站傍晚傳出雜草火警，火勢延燒超過1小時才獲得控制。（記者劉濱銓翻攝）

2019-11-01 19:15:00

首次上稿 18:44

更新時間 19:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道三號南投休息站，今下午近5點，傳出休息站後方發生雜草火警，由於風勢較大，火勢一發不可收拾，南投消防局出動10多名消防人員前往灌救，大火延燒近2小時，直到晚間6點40分才撲滅，燃燒面積約1公頃，所幸無人員受傷。

請繼續往下閱讀...

南投消防局指出，下午4點57分獲報，立即調派南投、中興、中寮、碧興、草屯、鳳鳴等消防分隊，出動10多名消防人員前往灌救，由於當時風勢較大，雜草火災延燒快速，直到傍晚6點多火勢才控制住。

後續零星餘火，則由消防人員陸續挺進打火，約在6點40分火勢才完全撲滅，初估燃燒面積約1公頃，幸無人員受傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。

南投休息站指出，下午有同仁反映休息站後方雜草起火，立即通報站內報案，消防人員到場時，剛好風勢較大，且陣風不斷，火勢一時難以控制，直到傍晚風勢暫歇，火勢才完全撲滅，所幸沒有造成人員生命或財產損失。

國道三號南投休息站傍晚傳出雜草火警，火勢延燒超過1小時才獲得控制。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法