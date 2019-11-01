九命怪貓！民宅大火嗆傷喵星人瀕死 「急救」後突吸一口氣活過來

彰化市永芳路一棟牙醫診所今天驚傳大火，夫妻飼養的小貓原瀕臨死亡，沒想到竟甦醒過來，眾人歡呼。（記者湯世名攝）

2019-11-01 14:41:11

〔記者湯世名／彰化報導〕九命怪貓！彰化市永芳路一棟牙醫診所今天驚傳大火，夫妻倉皇爬窗逃生，獲救時還央求消防員搶救受困的愛貓，20分鐘後小貓被救出，但全身焦黑瞳孔放大舌頭外露，瀕臨死亡邊緣，卻在1名林姓民眾為牠按摩後又深吸一口氣，抬起頭來驚恐的看著眾人，不斷發出「喵喵」聲響，眾人響起一陣掌聲「小貓活過來了！」趕緊將牠送動物醫院治療。

這起民宅大火今天下午發生後，牙科診所夫婦趕緊爬窗逃生，男屋主僅穿著內褲焦急的說著：「還有一隻小貓受困啦！」消防人員則以破壞器材破壞一樓鐵捲門，以強力水柱朝室內噴水灌救，整棟4層樓民宅不斷冒出濃煙。

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大約20分鐘後火勢控制消防員進入屋內查看，發現1樓牙科診所診療室的櫃檯、病患資料區、看診區全部燒毀，消防員還發現一隻被燻黑的小貓，趕緊將牠救出放置路邊，不過小貓疑吸入過多濃煙，躺在地上時瞳孔放大，舌頭外露，不斷吸氣，圍觀的民眾都說：「看起來不妙，應該沒救了！」不過有1名林姓民眾為牠按摩頸部頭部數分鐘後，小貓突然又深吸一口氣後，恢復神智清醒過來，甚至抬起頭驚恐的看著眾人，不斷發出「喵喵」聲音，圍觀的民眾立即歡呼：「小貓活過來了！」

彰化市永芳路一棟牙醫診所驚傳大火，夫妻倉皇爬窗逃生。（記者湯世名攝）

彰化市永芳路一棟牙醫診所今天驚傳大火，診所嚴重毀損。（記者湯世名攝）

彰化市永芳路一棟牙醫診所今天驚傳大火，夫妻飼養的小貓原瀕臨死亡，沒想到竟甦醒過來，眾人歡呼。（記者湯世名攝）

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