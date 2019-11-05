視訊看美女人妻脫衣還約出遊 他GG了

毅哥以視訊看女子脫衣、裸體，還互稱老公、老婆，後來得知女子是人妻後也沒收手。（情境照）

2019-11-05 06:10:57

〔記者楊政郡／台中報導〕毅哥（化名）以視訊看女子脫衣、裸體，還互稱老公、老婆，幾個月後得知女子是人妻後也沒收手，竟又邀約出去同遊、出現親密舉動，人妻的健身房教練老公南昭（化名）回國後求償60萬，法官調查雖無兩人通姦直接證據，但兩人曖昧互動侵害原告配偶權，審酌雙方財力，判決毅哥要賠償10萬元，此案可上訴。

判決書指出，南昭在中國地區健身房任教，他說與妻結婚10年後，2015年3月至2017年7月發現妻子與毅哥交往，毅哥以視訊方式觀看妻子脫衣、裸露身體，兩人互稱老公、老婆，期間還一同出遊、過夜及發生性行為，拍攝摟肩、環抱及親吻照片，動搖他的婚姻生活，侵害他的配偶權，請求法官判決毅哥賠償60萬元精神慰撫金。

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毅哥辯稱兩人一開始以男女朋友交往，坦承一起出遊，而交往後4個月，2015年7月她訴苦說她婚姻生活很苦等，他才知道原來是人妻，坦承以通訊軟體Line與人妻聯絡，互稱「老公」、「老婆」，以視訊看人妻脫衣、裸體，有見面及發生親暱關係。但他認為賠償金額太高，他無法負擔。

法官認為，毅哥與人妻已逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已破壞原告與妻子間婚姻生活，令原告飽受身心煎熬，且情節重大，毅哥要負賠償責任。

法官審酌雙方認識過程及情節，原告之妻也要負相當之責任，原告為中國地區健身房授課，毅哥則是貨運公司理貨人員，雙方財力有差距，判決毅哥賠償10萬元給原告為適當，超過這個數字不應允許。

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