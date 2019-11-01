小王激吻人妻賠10萬還學不乖 又進她香閨判賠20萬

白郎看見老婆與小王在床上親吻，事後小王賠償10萬元和解，之後又三度看見小王進入老婆租住處。（情境照）

2019-11-01 06:39:12

〔記者楊政郡／台中報導〕白郎（化名）親眼看見老婆與小王在床上親吻，事後小王賠償10萬元和解，之後又三度看見小王進入老婆租住處，徹夜未外出，又訴請法院賠償，老婆辯稱是同事聚餐，都沒有發生關係，但法官認為小王已介入他人婚姻及賠償和解在先，又繼續出現不當親密往來，一直在破壞白郎婚姻幸福，判准賠償20萬元。

台中簡易庭指出，白郎與小映（化名）2011年元月結婚，婚後育有2名子女，但2016年底夫妻感情起波瀾，小映開始以工作為由早出晚歸，感情逐漸淡薄，白郎經友人處打聽，同年5月就在張男住處，抓到小映在張男床上擁吻，事後雙方和解，張男寫下和解書賠償10萬元了事。

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但兩夫妻的感情並未破鏡重圓，同年7月小映受不了白郎，擅自搬離自行在外租屋，白郎持續關切，在同年8月6日及8月14日、9月20日都拍到張男進入小映的租住處，然後徹夜未外出在白郎向法院訴請侵權行為損害賠償，要求賠償他精神慰問金30萬元。

小映與張男都辯稱，上述幾天確實有進入小映租住處，但沒有發生姦情。小映說她與2同事合租國宅，那幾天是同事聚餐，張男才會一起過來吃飯，兩人沒有發生關係。

法官認為，張男已自承介入小映婚姻生活，自願賠償10萬元和解在先，有和解書為證，又不懂節制，持續徹夜與小映獨處或在一起，出現親密行為，即使如他們所言未發生姦情，顯然已逾越朋友正常交往分際，已有不正常往來情節，白郎主張破壞他的婚姻生活配偶權，請求損害賠償有理，審酌雙方財力30萬元太高，賠償20萬元為適當。

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