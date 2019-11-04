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首頁　>　社會

新北出租套房火警 4人嗆傷送醫

火警現場。（記者王宣晴翻攝）

火警現場。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-04 13:02:03

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一處3樓分租套房發生火警，警消獲報派出各式消防車20輛，警消逾50名搶救，火勢迅速撲滅，消防人員也從窗戶救出3名婦人及1名3歲女童，其中1名50歲的外籍婦人臉部燒傷，意識不清，4人送醫急救中，消防人員將火勢撲滅後也在現場確認其他出租套房是否還有人員受困。

今天中午11時許，新北市消防局獲報三重過圳街一處7樓建物發生火警，警消獲報趕抵後發現火警現場共有7間出租套房，起火戶有一名50歲的外籍婦人受困，消防人員趕緊將逃生到窗戶的婦人救下，但該名婦人獲救後意識不清，目前送往北市馬偕醫院搶救。

另外從4樓救出一名60歲婦人、3樓則從兩間套房內救出一名3歲女童、91歲的老婦，3人皆受到輕微嗆傷，意識清楚，但無生命危險，警消已將火勢撲滅，目前正在勘查火場，確認是否有其他民眾受困，並調查起火原因。

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