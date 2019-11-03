屁孩翹孤輪狂飆！網轟：139線就是被他們弄臭的

有機車騎士在139線翹孤輪狂飆，引發網友砲轟。（翻攝臉書彰化139、148縣道幹礁版）

2019-11-03 22:04:00

〔記者湯世名／彰化報導〕許多騎士愛耍帥，騎車做出蛇行、超速或翹孤輪等危險舉動，不但會吃罰單，還會對駕駛的行車安全造成威脅，一名民眾今天開車行經素以競速摔車事故頻傳的彰化縣縣道139線大彰路時，突發現對向車道1輛機車疾駛而來，且還沿途翹孤輪至少上百公尺，駕駛痛批「只怕你撞到我的車賠不出來，以為自己在賽道上喔！」網友也怒轟：「139就是被這些人弄臭的。」

臉書社團《彰化139、148縣道幹礁版》今天有民眾PO出一段影片指出，「下午1點在139練習孤輪，X！我只怕你撞到我的車賠不出來，在馬路上練孤輪還拍影片，以為自己在賽道上喔？」影片中只見該名民眾開車行經139線大彰路彰化市路段時，對向車道突然有1輛機車沿路翹孤輪疾駛而去。

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影片PO上網後引來大批網友留言，有人砲轟萬一該輛機車撞到車子，該名騎士可能會回家找媽媽賠。另有網友認為這種行為已經可以送危險駕駛了。另有網友說：「139真的回不去了」，更有人指出：「139就是被這些人弄臭的。」有網友則笑回：「烏龜烏龜翹」、「87分不能再高了！」

有機車騎士在139線翹孤輪狂飆，嚇壞對向車道汽車駕駛。（翻攝臉書彰化139、148縣道幹礁版）

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