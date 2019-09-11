139線死亡彎道再傳車禍 重機耍帥過彎失控慘摔

2019-09-11 08:35

〔記者湯世名／彰化報導〕又是好兄弟的錯？1輛重型機車昨天下午行經彰化市八卦山139線大彰路20K處「死亡彎道」時，突然失控衝往對向車道，重機騎士慘摔，重機也摔到多處毀損，所幸騎士未受重傷，摔車影片被民眾PO上網引發網友熱議稱：「農曆7月都過了，難道還有好兄弟沒回去報到？」也有人納悶稱139線20K彎道車禍事故頻傳，應該要再辦路祭。

139線大彰路彰化市往來花壇鄉路段的20K處，近年來車禍事故頻傳，不少摔車的機車騎士多半是在過彎時壓車，導致重心不穩突然失控衝往路旁，去年就曾傳出1輛機車在該處過彎時衝出邊坡摔落山谷，機車騎士第2天才被發現躺在山谷已無氣息，也由於該彎道事故頻傳，被民眾冠上「死亡彎道」稱號。

臉書社團《彰化139、148縣道幹譙版》PO出一段影片顯示，昨天下午2時左右1輛重型機車行經139線20K處彎道時，突然失控衝破路中央的反光錐，再衝往路旁，重型機車毀損，機車騎士僅稍微擦傷，所幸未釀巨禍，不過影片引起大批網友熱議，有人笑稱：「不會騎回家喝奶啦！」還有人笑說：「終於看到想看的畫面了」，另有人說：「又是好兄弟的錯？」有人認為該處20K彎道處事故頻傳，實在很邪門，該處為彎道不少機車騎士喜好壓車，放慢車速絕對不會出事。

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