信不信由你！白沙屯媽祖來了 南投139線事故變少…

2019-10-13 11:19

〔記者謝介裕／南投報導〕為期3天的白沙屯媽祖「山海贊南投、眾神祐中台」漫遊139線與神同行活動，在南投市長宋懷琳等眾多信眾，一起抬著媽祖鑾轎登上「天空之橋」祈福下，也為整個遶境活動劃下完美句點，今日起至18日止，媽祖鑾轎將駐駕於受命宮，提供未能參與遶境的民眾參拜。

貫穿南投及彰化的139線，近2年來交通事故頻傳，其中，南投市139線民族路段還曾發生運磚車追撞27部汽機車的連環車禍，令地方民眾覺得相當不平靜，加上139線沿線有天空之橋、猴探井、百年荔枝王、老樟母女樹等景點，南投公所遂結合受命宮等宗教團體，共同舉辦白沙屯媽祖遶境祈福活動，期盼藉由宗教力量撫慰人心之餘，也能為地方觀光及產業注入一股新活力。

此次遶境祈福活動，除了苗栗白沙屯拱天宮三媽祖以外，還有新北白沙屯聯誼會天上聖母、西安朝天宮高美白沙屯媽祖、草屯御天宮天上聖母、西螺魚寮鎮南宮玄天上帝&天上聖母等宮廟參與，今日的重頭戲則是「帝爺公、天上聖母」一起過天空之橋，僅見南投市長宋懷琳及市民代表洪世耀、歐陽燦岳等人，與信眾們同心協力將4頂神轎逐一抬上天空之橋，讓眾神齊聚在八卦山的上空，祈禱風調雨順、國泰民安、大家事事如意。

南投市長宋懷琳說，信仰是安定人心的最大力量，市公所也特別在大門口設香案，準備鮮花、水果、財帛等供品，希望在媽祖庇佑下，南投市境內平安，也提醒民眾13至18日媽祖鑾轎駐駕受命宮期間，想參拜人可要把握時間，同時別忘了暢遊139線沿線的景點，體驗南投的好山好水。

位於139線上的南投市永興、福山、鳳鳴及鳳山，外界慣以「山上4里」稱之，據南投縣警察局交通隊統計，今年1至9月止，總共發生50件交通事故，但並無死亡車禍，地方民眾表示，去年是白沙屯媽祖首度前來遶境祈福、今年則是第2次，因此，139線沒有重大的車禍發生，大家也多半認為與媽祖庇佑有關。

不過，警方表示，信仰歸信仰，最重要的是大家若能遵守交通法規，包括酒後不開車、行車保持安全距離，且不超速、不隨意變換車道等，相信交通事故一定會大幅減少。

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