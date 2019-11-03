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首頁　>　社會

中年婦尾隨喊「我要潑硫酸」 信義區孕婦驚嚇狂逃跌倒

2019-11-03 18:08:39
灰衣婦人原本與白衣孕婦並排走路。（記者姚岳宏翻攝）

灰衣婦人原本與白衣孕婦並排走路。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名孕婦行經信義路5段150巷時，突被一名中年婦人潑灑不明液體，孕婦當時嚇得摔倒在柏油路上，造成膝蓋擦傷，警方獲報到場，發現現場無腐蝕痕跡，也無化學氣味，初步判斷應該是水，目前警方已得知隨機潑水的女子身分，將通知她到案說明。

受驚跌倒的高姓孕婦將過程PO在臉書「信義區三兩事」，她回憶，昨晚9時許，行經信義路五段150巷401弄內全球人壽大樓旁人行道，遇到1位穿灰色外套的中年婦人，嘴裡不斷喃喃自語說「我要潑硫酸了」，孕婦見狀立刻往馬路方向閃避，「沒想到真的朝我潑過來」，當時她嚇到跌倒造成膝蓋擦傷，孕婦直稱當時情況很驚悚，「真的嚇屎（死）我了！」

白衣孕婦避走馬路，灰衣婦人經朝她潑撒不明液體。（記者姚岳宏翻攝）

白衣孕婦避走馬路，灰衣婦人經朝她潑撒不明液體。（記者姚岳宏翻攝）

高女說，這名中年婦人不胖不瘦，大概160幾公分，皮膚白白的，頭髮到耳下，看起來很正常；後來她在丈夫陪同下前往信義警分局吳興街派出所報案。

當地民眾指出，這名婦人經常在超商附近見到，口中都會不停喃喃自語，有時候也會很生氣好像在罵人，感覺可能會有打人的傾向。

北市信義路五段150巷401弄內。（記者姚岳宏攝）

北市信義路五段150巷401弄內。（記者姚岳宏攝）

警方初步調查，不論是機車的椅墊和腳踏版，或者是人行道的地磚，都沒有腐蝕情況，加上沒有化學氣味，初步研判不明液體應該是水。

目前警方查訪後，已找到該名婦人，婦人初步稱「有人在跟蹤我，才會潑水」，由於婦人不願直接到派出所，警方已發通知書通知婦人前往警局說明。

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