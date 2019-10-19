驚！目睹父親被潑酸 小孩痛心大喊：認不出爸爸

2019-10-19 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國37歲父親狄克（Lee Deakin）原本在戶外享受悠閒時光，沒想到突然遭到2名陌生男子潑酸攻擊。導致狄克眼睛嚴重受損，瞬間失去視力，完全看不見且疼痛不已，臉部也被腐蝕受傷。雖然狄克在手術恢復期間已逐漸好轉，但主治醫生表示從未看過如此嚴重的傷口，狄克5歲大的兒子甚至認不出他自已。

據《每日郵報》報導，狄克於4月14日晚間9時20分在米爾頓街（Milton Street），穿過停車廠要去車上拿充電器，卻突然遭到兩名素不相識的男子潑灑硫酸，當下感受到劇烈疼痛和灼熱感。一旁的女友艾米也驚聲尖叫，狄克表示「我的臉好像融化了，我立刻就看不見了。」雖然當下狄克盡力抓住其中一名嫌疑人，可是因劇烈疼痛而放棄搏鬥。

爾後狄克到聖保羅眼科（St Paul' s Eye Unit）接受眼睛治療，狄克透漏當時慘況，手術後他的眼睛完全變成紅色且非常腫脹，「晚上來探訪我的親友都離開病房以後，我獨自一人身處『黑暗的世界』中，我真的非常非常希望手術有效果，否則我無法這樣生活下去。」

幸運的是狄克在手術7週後視力開始逐漸恢復，他表示雖然還有很長一段路要走，但是很感激家人陪伴以及醫療人員的努力。狄克5歲兒子也高興的說「你看起來又像是我『原來那個爸爸』了！

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