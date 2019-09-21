父女開完庭遭潑硫酸 主嫌竟然是前男友...押起來！

2019-09-21 10:17

〔記者吳政峰／台北報導〕23歲蔡女與陳姓前男友分手不歡而散，雙方互控妨害自由對簿公堂，12日蔡女在55歲父親陪同下赴士林地檢署出庭，未料才走出士檢就遭張男潑硫酸，張男與負責接應的李男隨即被羈押，兩嫌透露出主嫌為陳男，檢警20日發動搜索與拘提，訊後認陳犯罪嫌疑重大，向士林地院聲請羈押禁見獲准。

士林突破兩嫌心防取得口供，懷疑陳男就是幕後主嫌，多日來指揮警方跟監，但陳男飄忽不定，檢警20日掌握行蹤，持搜索票到他家逮人，查扣相關證物與比對供述後，認定他犯下殺人未遂罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證人、逃亡之虞，向士院聲押禁見獲准。

士檢指出，陳男涉嫌在幕後以重金利誘並提供硫酸等犯罪工具，教唆張姓及李姓男子下手行兇，以致蔡女遭受身體嚴重化學灼傷，至今仍在醫院加護病房治療中，涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，事前經過縝密計畫教唆他人犯案，事後又疑似有湮滅罪證及意圖串供的行為，還有逃亡的可能，20日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

而已被羈押的張、李二嫌，雖然已露口風，但全案還有諸多需釐清之處，目前士檢尚未向士院聲請解除羈押禁見。

蔡女遭到潑酸，背部、雙手、雙腳大面積灼傷，傷口二度清創後住入加護病房觀察；受到波及的蔡父則是雙手、胸口輕微灼傷，無生命危險。

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