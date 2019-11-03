超車撞倒人竟逃逸 騎士肇逃判關1年3月

基隆地方法院近日審結，認定鄭男觸犯肇事逃逸及過失傷害罪，分別判處有期徒刑1年、3個月，傷害罪部分得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2019-11-03 14:52:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名鄭姓男子去年11月7日上午騎車行經成功一路加油站前時，想要超越前方陳姓騎士的機車，卻不小心發生碰撞，導致陳男倒地受傷。鄭男回頭看見陳男倒地，竟未予以協助反而騎車逃逸。基隆地方法院近日審結，認定鄭男觸犯肇事逃逸及過失傷害罪，分別判處有期徒刑1年、3個月，傷害罪部分得易科罰金9萬元。

檢警調查，鄭男貿然騎車從被害人左後方超車，超過陳的機車後，又突然往左切入，未注意兩車間隔，導致陳男人車往右倒地，手部有挫擦傷、頭部外傷等傷勢。鄭男向前行駛約10公尺後，在加油站迴轉，到陳男倒地的位置查看，發現他受傷後，隨即離去，肇事逃逸。警方獲報後，調閱監視器，循線找到鄭男並請他到案說明。

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鄭男到案後向檢警承認，確實有肇事逃逸的情形，敘述內容與陳男陳述內容相符。

法官審理後認為，鄭男肇事後為逃避責任駕車逃逸，漠視被害人身體狀況，且犯後也未賠償被害人，考量他犯後承認犯行，且陳男所受傷勢，依肇事逃逸及過失傷害等罪，分別判處有期徒刑1年、3個月，傷害罪部分得易科罰金，以示懲儆。

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