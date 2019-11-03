南警1張交安貼圖讓人感動 LINE友暖回：我會乖乖騎車

南市警一分局員警自製寫著我不缺績效，我要你安全的交安貼圖，讓line網友感動。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-03 11:59:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局為守護市民交通安全，從今年8月1日起在易肇事路段（口） 規劃「闖紅燈大執法」，加強取締闖紅燈等各項交通違規行為，歷經3個月努力，期間持續利用各種媒介宣導，市警一分局所轄東區交通事故顯著降低，今年8月1日至10月31日受傷類交通事故案，較去年同期減少170件、降低14.73%；也較今年上半年減少16.2%；較去年全年度減少13.2%。

現今民眾手機不離手，即時通訊更是必備，市警一分局發揮巧思，藉由長輩圖（早安貼圖）的概念，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯易懂文字凸顯常見肇事因素與防禦駕駛觀念（轉彎車禮讓直行車、支道車禮讓幹道車、行經路口慢看停等），透過分局建立的5種民力及里長、學校、機關、金融機構、超商等10餘個即時通訊群組廣為宣導，加深各層面的民眾養成道路交通安全觀念。

請繼續往下閱讀...

有民防中隊長分享交通安全打油詩參與熱絡，基層員警自製交通安全貼圖裡的一席話「我不缺績效、我要你安全」、「我守在路口揮灑青春、是希望你平安回家」，看了令人感動，有人加入好友回應說：「我會乖乖騎車喔！」，道盡市府團隊對於交通安全的重視，大家齊力從交安宣導、工程改善及執法面向努力，以求降低交通事故、保障市民生命、財產安。

市警一分局長鄭榮崑表示，雖然近來交通事故有顯著降低，要提醒天氣變涼，冬季交通事故件數在近年來趨勢是高於夏季，晝短夜長、日照縮短，逢上、下班時間，視線也較差，駕駛人應多注意車前狀況，另外在氣溫較低狀態或穿厚衣物，感知反應變慢，提醒駕駛人放慢速度、小心行駛。

南市警一分局員警自製寫著我守在路口揮灑青春，是為了希望你平安回家的交安貼圖，讓line網友感動。（記者王俊忠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法