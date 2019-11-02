4牌匾全尋回 鄭用錫後代：台灣人共有文資盼勿再覬覦

2019-11-02 13:27:43

［記者洪美秀／新竹報導］開台進士鄭用錫家族文物去年遭竊，檢警循線於11月1日晚間追回，新竹市北門開台進士鄭用錫，是竹塹望族，依據史載，鄭用錫1823年赴京中第，是台灣第一位進士，被稱為「開台進士」、又稱「開台黃甲」，隨著鄭家在台灣新竹北門街的發展，也興建被列為國家古蹟的新竹進士第（1838年），而鄭氏家族成員也陸續在舊有的房舍旁改建吉利第（1844年至1854年）、春官第（1852年）、鄭氏家廟（1853年）等，其中春官第被列為市定古蹟，遭竊的古物就是在春官第古厝內遭竊。

新竹市文化局文資科表示，依據鄭氏家廟的牌匾文史資料，其中「崇祀鄉賢」是皇帝封賜的、「進士」、「文魁」、「明經」都是屬科舉錄取的表彰之意，其中文魁是舉人的別稱，意謂學術涵養深厚，文章才學卓越。而明經是對貢生的尊稱，這些木牌匾都掛在春官第的宅第內已久，據悉，應有近200年歷史。

鄭家後代今天接獲警方通知這些古物被尋獲，趕到警局時，看到4面牌匾全數尋回，開心不已，除感謝檢警鍥而不捨查案，也說這些牌匾是新竹人、台灣人共同擁有的文化資產，希望別再有人覬覦，也會再與文化局討論如何修復牌匾，再將其掛回原位。

新竹市文化局文化資產科指出，初步調查，4面木牌匾目前是屬一般私人文物，不是指定古物，沒有違反文資法問題，但文化局會與鄭家後代溝通，等確認古物保存意願，才能依文資法進行相關保護，同時也希望能予以修復重現，彰顯其歷史意義。

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