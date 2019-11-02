竹市「春官第」200年古文物遭竊 竟被3萬元銷贓

新竹市國定古蹟鄭用錫宅第旁的市定古蹟春官第內的重要古物木牌匾「進士」、「文魁」等四件古物去年底遭竊。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-02 09:30:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國定古蹟開台進士鄭用錫旁的市定古蹟「春官第」古厝內的重要木牌匾「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」，去年底遭竊，由於事關古蹟文物遭竊，檢警組專案小組追查，經調閱監視器追查，確認嫌犯身分，11月1日晚間持搜索票到新竹縣新埔鎮一帶找出該批贓物，追回台灣重要歷史文物，結果這些古物竟遭竊嫌以3萬元賤賣銷贓，幸已追回，也讓這些價值不斐的重要文物得以物歸失主。

經查遭竊文物「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等四面牌匾是行政院文化部文化資產局所登錄府授文資字第1020208019號「春官第」之的文物，這批古蹟文物是開台進士鄭用錫之宅第資產，最早可源溯自道光三年間（1823年），至今已將近200年歷史。

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新竹地檢署主任檢察官鍾曉亞及檢察官張凱絜得知是國家級重要古物遭竊，於是指揮新竹市警察局第一分局偵辦，經專案小組調閱近百支監視器，鎖定搬運「進士」牌匾李姓男子涉有重嫌。

李姓犯嫌到案後堅不吐實所竊文物流向，經檢察官曉以大義，供出其所竊物品已用3萬元多販售與給新竹縣新埔鎮一帶張姓古董商，警方昨天前往李嫌所供出上游處取出該批遭竊古文物，全案將李姓及張姓犯嫌依竊盜及贓物罪移請檢方偵辦，也讓這些重要古蹟文物失而復得。

據悉，這些古物將歸還鄭家後代取回，部分木牌匾的字跡有遭破壞情形，是否依文資法追究，新竹市文化局也將進一步了解嚴辦。

檢警專案小組追回古文物，將物歸失主。（記者洪美秀翻攝）

檢警專案小組追回古文物，將物歸失主。（記者洪美秀翻攝）

檢警專案小組追回古文物，將物歸失主。（記者洪美秀翻攝）

檢警專案小組追回古文物，將物歸失主。（記者洪美秀翻攝）

檢警查出李姓嫌犯竟以3萬元賤價銷贓古文物。（記者洪美秀翻攝）

檢警查出李姓嫌犯竟以3萬元賤價銷贓古文物。（記者洪美秀翻攝）

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