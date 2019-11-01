休旅車國道高速衝撞施工大貨車 駕駛送醫

事故休旅車的左側車身受損嚴重，駕駛一度受困車內，經救難人員以破壞器材將人救出送醫。（警方提供）

2019-11-01 10:18:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕國道3號南下53公里處三鶯路段，今天凌晨2點半左右發生一起嚴重車禍，一輛由張姓男子駕駛的休旅車行經該路段時，高速衝撞因施工停於內車道的大貨車，休旅車左側邊板金當場削去，34歲的駕駛張姓男子當時因腳掌被車體夾住受困車內，救出後送往聖保祿醫院再轉送往林口長庚醫院加護病房，暫無生命危險。

警方調查，今天凌晨2點半，國道3號南下方向53公里處事故，現場為一部由鍾姓男子駕駛的自大貨車因施工停於內側車道，正準備離場時，後方由34歲的張姓男子駕駛小型休旅車撞擊貨車肇事。

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事故發生後，因撞擊力道強大，造成休旅車身前段擠壓變形，尚在北部某大學念博士班的張姓男子因腳掌遭到變形的車體夾住，一度無法動彈；警消到場後立即動用破壞器材協助張男脫困，並送往醫院治療，所幸雖然手部骨折、意識不清，但暫未有生命危險，經檢測雙方駕駛人未有飲酒情形。

警方呼籲用路人，開車上路應遵守交通規則，保持行車安全距離，隨時掌握前方車流狀態，避免超速、任意變換車道及使用手持式行動電話或3C產品等違規行為。

被撞的施工大貨車原本停在內側遭撞。（警方提供）

衝撞大貨車的小型休旅車左側板金被削斷。（警方提供）

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