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打瞌睡釀禍？國3轎車撞拖板車起火 駕駛燒成焦屍

國3轎車撞拖板車火燒車，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

國3轎車撞拖板車火燒車，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

2019-11-01 08:36:22

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號彰化縣和美與台中市龍井交界處路段今天凌晨驚傳轎車追撞拖板車，兩車當場起火燃燒，彰化消防局據報派員趕往搶救，轎車仍燒成廢鐵，夾在車內的駕駛陳姓男子當場被燒死，國道警方不排除陳男疑因精神不濟打瞌睡釀禍，不過確實事故原因仍待釐清。

國3轎車撞拖板車火燒車，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

國3轎車撞拖板車火燒車，整輛車燒成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

國道七隊指出，這起事故發生在今天凌晨零時許，1輛轎車行經國道3號北上188公里路段時，突然追撞前方拖板車，當場起火燃燒，消防人員趕往灌救時，整輛車已被大火吞噬，拖板車後方也起火燃燒。員警四處尋找卻不見轎車駕駛蹤影，研判受困車內情況不樂觀。

拖板車後方也起火燃燒。（記者湯世名翻攝）

拖板車後方也起火燃燒。（記者湯世名翻攝）

火勢撲滅後，消防人員赫然在駕駛座與後座乘客座上，發現駕駛身亡，根據車號發現死者疑為40歲陳姓男子，研判陳男應在猛烈撞擊後逃脫不及被活活燒死。國道七隊初步研判，不排除陳男當時開車精神不濟打瞌睡釀禍，但也不排除有其他可能，深入釐清中。

消防員在轎車內發現男屍。（記者湯世名翻攝）

消防員在轎車內發現男屍。（記者湯世名翻攝）

國3轎車撞拖板車火燒車，拖板車也受損。（記者湯世名翻攝）

國3轎車撞拖板車火燒車，拖板車也受損。（記者湯世名翻攝）

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