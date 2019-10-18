自撞台11線護欄火燒車 東河鄉清潔隊員身亡

2019-10-18 20:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉台11線134公里處，今晚8點有輛白色轎車自撞路旁護欄，起火燃燒，消防隊據報迅速抵達事故現場，撲滅火勢，但一名男性駕駛已死亡。

消防隊8點1分接獲報案指稱，「看到一台小客車撞到護欄，其中有人員受困車，目前車輛起火」，立即派遣東河分隊、成功分隊及成功大隊前往，8點9抵達車禍現場，迅速控制火勢，車上有一名男性受困，但已明顯死亡。

死者為東河鄉公所清潔隊員工，家屬已到現場會同警方處理，事故原因待警方進一步調查。

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