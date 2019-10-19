疑酒駕衝撞大貨車 保時捷瞬間起火燒成廢鐵

2019-10-19 09:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛保時捷休旅車凌晨行經台74中彰快速道路時，疑酒駕高速衝撞前方另輛大貨車，大貨車被撞到側翻路面，佔據了三線車道，頓時造成後方車流嚴重回堵，而保時捷也因此起火燒成一堆廢鐵，兩名駕駛均受到擦挫傷被送醫，所幸無生命危險，肇因及責任歸屬正由警方調查釐清中。

這起事故發生在今天清晨4時10分許，33歲周姓男子駕駛一輛保時捷休旅車沿台74中彰快速道路往潭子區方向行駛，行經北屯區崇德匝道口時，突然高速衝撞前方另輛由52歲林姓司機駕駛的大貨車，因撞擊力道猛烈，大貨車當場側翻橫躺路面，繼續往前行駛的保時捷也因此失控自撞中央分隔島後，瞬間起火燃燒。

因火勢猛烈，警方及消防局獲報趕往救援，消防人員立即拉起水線滅火，救出一度受困車內的周男，至於林男雖自行爬出車外脫困，但因側翻車體佔據了三線車道，僅剩一個車道勉強通行，也造成後方車流嚴重塞車回堵，直到貨車由吊車拖離加上警方疏導，一個多小時後交通才逐漸恢復順暢。

至於兩名傷者全身都有輕微擦挫傷，經送醫雖無生命危險，目前仍留院觀察，而路面滿是玻璃碎片及車體殘骸，保時捷休旅車也被燒到僅剩一堆廢鐵，令人怵目驚心；林男向警方說，當時車前方完全沒有車輛，只感覺後方被猛烈一撞接著車子就翻覆。

而周男酒測值超過法定標準值，警方初步研判，周男疑因酒駕加上疲勞駕駛，才會高速衝撞前方大貨車釀禍，將依公共危險罪嫌送辦究責，至於事故確實原因及肇事責任歸屬將進一步鑑定釐清。

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