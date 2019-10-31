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仰德大道4死車禍藏弊端 3代檢廠業者與1黃牛遭聲押

士林地檢署襄閱邱智宏開記者會說明偵辦經過（記者溫于德攝）

士林地檢署襄閱邱智宏開記者會說明偵辦經過（記者溫于德攝）

2019-10-31 17:47:28

〔記者溫于德／台北報導〕台北市陽明山仰德大道前年發生一輛混凝土泵浦車下山時，失控追撞22車釀成4死8傷慘案。士林地檢署追查發現，肇事車輛車齡13年、無手煞車，卻能通過定期檢驗，進而查出至少有3家代驗廠收受驗車黃牛匯款後放水，昨指揮搜索，約談包括車輛所屬「信詠工程」負責人陳美蘭、代檢廠負責人、技師，代檢黃牛、車主等62人到案。全案至今已交保12人，至於3家代驗廠業者，及吳姓黃牛等主嫌因犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或滅證之虞，聲請羈押禁見。

士檢襄閱主任檢察官邱智宏稍早在記者會中表示，全案歷經檢察官深入追查，發現位於台中市特威力代檢廠、桃園市鴻湧代檢廠與維邦代檢廠，疑似收受代檢黃牛賄賂並對不合格混凝土泵浦車於檢驗時放水。

檢察官昨天上午指揮法務部廉政署、調查局、台北市政府警察局士林分局、大同分局、士林憲兵隊等單位，動員約180人於台北、新北、桃園、台中、台南等地同步搜索本案犯罪嫌疑人住居所及3家汽車代檢廠共計23處，並約詢犯罪嫌疑人及相關證人等共計62人到案說明，初步查獲代檢廠業者與代檢黃牛掛勾針對26台混凝土泵浦車竄改檢驗數據，及以俗稱「選手車」冒驗的相關事證。

檢察官漏夜複訊其中34名嫌犯後，無保請回18人，另12人以1萬至20萬元不等金額交保；至於黃、呂、紀等3名業者及吳姓代檢黃牛，因涉犯貪污治罪條例中受賄及行賄罪、刑法偽造文書罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

邱智宏最後呼籲民眾若發現老舊工程車輛有疑似舞弊驗車情形，請踴躍向檢、廉、調機關檢舉，以保障公眾往來安全。

專案小組拍到疑似選手車車牌號碼冒驗（士林地檢署提供）

專案小組拍到疑似選手車車牌號碼冒驗（士林地檢署提供）

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