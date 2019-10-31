父女不慎滑落果園坎底 稚女爬上路面求救脫困

泰崗派出所員警與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步的將傷者抬至路面。（記者廖雪茹翻攝）

2019-10-31 08:59:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉何姓水蜜桃農友，前天下午偕同兩名女兒到果園觀察成長情形時，父女3人不慎滾落10餘公尺深的坡坎底，鮮血直流、無力攀爬求救，10歲輕微擦傷的幼女，一臉驚惶爬上路面哭喊求救，行經大貨車司機發現後向派出所報案，員警協助脫困並送醫，所幸沒有大礙。

橫山警分局表示，尖石鄉後山泰崗派出所前天接獲報案，位於竹60線40.3K路旁果園，有人跌落坡崁在哀嚎。副所長彭俊賢立即召集警員李政穎、義警江大偉分頭趕赴現場，只見何姓父女躺在10餘公尺深的坡坎底，除通知救護車前來支援外，同時也加入鄉民的救援行列。

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警方了解，何姓果農攜女前往果園觀察水蜜桃成長情形，由於路旁斜坡濕滑，不慎與女兒滾落坡坎，因右膝遭樹枝割傷近十公分，鮮血直流無力攀爬求救，10餘歲幼女一臉驚惶獨自爬上路面哭喊求救，經過大貨車司機發現後急向派出所報案。

員警一面安撫嚇壞的小女孩，請託現場鄉民代為看顧，便與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步的將傷者抬至路面，此時救護車趕到，將何姓父女一起送至新竹馬偕醫院，所幸傷者復原狀況良好，家屬感激橫山警方、義警及消防人員的及時救援。

泰崗派出所員警與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步的將傷者抬至路面。（記者廖雪茹翻攝）

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