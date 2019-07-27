超級新娘！丈夫跌落火山口 她爬下去把他拖出來

美國新婚夫婦克雷和阿卡米（Clay and Acaimie Chastain）去度蜜月，怎知丈夫不慎跌入休眠火山口，太太見狀神力女超人上身，爬下去將老公拉了出來。（圖擷自GoFundMe網站）

2019-07-27 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕超級新娘來了！美國新婚夫婦克雷和阿卡米（Clay and Acaimie Chastain）到加勒比海的聖基茨島度蜜月，怎知克雷不慎跌入休眠火山口，阿卡米見狀神力女超人上身，爬下去將丈夫拉了出來，並扶著他徒步走3.2公里求救。

據《BBC》報導，這對夫婦倆在印第安納州結婚後，沒過幾天就跑到聖基茨島度假。7月18日這天克雷與阿卡米登上了利亞穆伊加火山（Mt Liamuiga），克雷說他想要爬進火山口裡面，好把鬱鬱蔥蔥的植物看得更清楚。

由於阿卡米有點怕高，因此就在原地等待，怎知突然一聲巨響傳來猶如巨石滾落，接著她便聽到丈夫的求救聲，情急之下連怕高也忘了直接爬下去找克雷。

阿卡米回憶，她先看到老公的手機與頭巾散落在地上，隨後便發現克雷頭部流血倒地不起。由於現場不在手機通訊範圍內，也沒有其他遊客在場，所以阿卡米將克雷拖出來後徒步走回登山營地，整個過程花了3個小時。

身高157公分、體重47公斤的阿卡米說，克雷一直喘著粗氣靠在她身上，不停問著「還有多遠、還有多遠？」最後抵達終點時，克雷雖然全身疼痛並嘔吐，但還是活著被愛妻帶回來了。

克雷事後直呼妻子是個不可思議的人，「當我幾乎站不起來時，她能夠把我從一座火山裡帶出來，這真是令人驚嘆，這絕對是一個奇蹟。」

意外發生後，夫婦倆在眾籌網站募款，順利募集到3萬美元（約新台幣93萬元）讓克雷坐醫療班機到佛羅里達州。醫生診斷後透露克雷除了鼻子流出腦脊髓液之外，還有顱骨骨折與脊椎破裂等狀況，幸好克雷目前已在醫院逐漸康復中。

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