防彈衣在「有跟沒有之間」 南警：會確認同仁安全

臉書粉專「靠北警察」這次貼出一則新貼文，指出台南市的防彈背心過期，並且不能預領，讓防彈衣在「有跟沒有之間」，台南市警局公關室公布，會全面清查，確保第一線同仁的安全。（記者王捷攝）

2019-10-30 16:50:53

〔記者王捷／台南報導〕臉書粉專「靠北警察」這次貼出一則新貼文，指出台南市的防彈背心過期，並且不能預領，讓防彈衣在「有跟沒有之間」，有許多縣市的警員紛紛跟進，酸稱「長官內褲不能等，警員防彈背心就能等」台南市警局公關室公布，會全面清查，了解各單位的需求數量，南市警局的長官，一定寧願省下內褲錢，確保第一線同仁的安全。

在「靠北警察」PO出貼文台南基層警員穿過期背心後，有裝備承辦警員指出，防彈背心跟警槍一樣都有編號，分局與局本部都有管制，防彈衣最重要的構造是防彈布與護胸鐵板，每半年都會做裝備檢查，只要過期就是「一件換一件」，很難會有過期的，除非是約9年前台南縣市合併、帳目較亂的時期偷留下的「典藏品」。

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台南的警員說，防彈衣通常是跟警槍一樣一人一件，但是有時警所突然補足警員時，就會出現防彈衣不足的情況，還有警專實習生、特考班實習期間，都必須要跟所內同事共用防彈衣，但不至於有過期或不安全，頂多是清潔上的問題。

基層所長說，的確有過期的問題，因為防彈衣是由警政署統一採購，如果防彈衣數量銜接不上過期防彈背心報廢、補足員額數的話，就會出現問題，目前就因為過期回收防彈背心，造成多人穿一件的狀況。

雖然「防彈衣過期」問題讓部分警員覺得質疑，但是在「靠北警察」粉專上，仍有警員酸稱「長官內褲不能等」、「用愛過濾慶記」等。

南市警局公關是得知後勤科的簡報後表示，今年10月報廢了477件防彈衣，還有2576件足夠讓外勤使用，但也會全面清查，相信長官一定會省下內褲錢，寧願不穿內褲也要買防彈背心，讓基層執勤沒後顧之憂。

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