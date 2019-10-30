將軍夫人涉假冒華固高層吸金 還發傳單稱遭騙被起訴

曾被週刊爆料涉嫌假冒華固建設高層，並涉土地投資詐騙糾紛的前國防部政治作戰總隊總隊長王光遠將軍之妻楚瑞芳，去年到華固建設發傳單，自稱遭華固詐騙，因而被華固提告；台北地檢署認為楚瑞芳涉加重誹謗的罪證明確，將她起訴。（示意圖）

2019-10-30 11:22:19

〔記者錢利忠／台北報導〕曾被週刊爆料涉嫌假冒華固建設高層，並涉土地投資詐騙糾紛的前國防部政治作戰總隊總隊長王光遠將軍之妻楚瑞芳，去年到華固建設發傳單，自稱遭華固詐騙，因而被華固提告；台北地檢署認為楚瑞芳涉加重誹謗的罪證明確，將她起訴。

《鏡週刊》曾於今年2月報導，指楚瑞芳與另名彭姓男子，自稱是華固建設高層，誆稱將出任下任華固董事長，想整合台北市和平東路、樂業路口周邊的土地，吸引超過20人掏錢投資，吸金逾億元，被害人包括林姓房地產商，半年內就投資1千萬元。

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週刊報導提及，楚瑞芳為取信林姓房地產商，還在承諾書上親筆簽章及按指紋，內容提及楚瑞芳自2016年6月開始，承蒙林男多次義助奧援700多萬元，使她的事業得以順利完成，她將承諾於2016年10月17日出帳答謝，除將歸還700多萬元外，還願贈與3億元、北市松江路上的華固松疆房子2戶、北市羅斯福路6段的華固新天地2戶等當作酬謝。

後來其他投資人詢問華固建設，華固則澄清絕無楚瑞芳所述情節，對於楚瑞芳在外詐騙毫不知情，強調華固董事長根本不認識楚瑞芳，將控告楚瑞芳加重誹謗；楚瑞芳則在去年間跑到華固建設樓下，向路人發傳單稱遭華固「詐騙」，她因此再吃上加重誹謗官司。

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