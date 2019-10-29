遭網友在臉書PO文… 專偷車內財物賊落網

網友把專門行竊車內財物的竊嫌訊息po上臉書爆料公社。（圖擷取自臉書爆料公社）

2019-10-29 11:39:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局於今年10月17日受理民眾報案指其自小貨車停放在東門路2段，車內財物遭人竊盜、損失7500元台幣。一分局東門派出所受理後調查發現嫌犯是騎腳踏車徒手犯案；警方執行網路巡邏時發現疑似同1名嫌犯作案多起，遭網友po文在臉書爆料公社。

市警一分局東門所警員胡瑞宏於28日執行勤務時，在東區裕豐街發現該名50餘歲的男性嫌犯行蹤，即通報線上警力到場協助攔查，竊嫌見賊跡敗露，配合警察到派出所說明案情，全案訊後依竊盜罪將這名男竊嫌函送台南地檢署偵辦。

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至於該名竊嫌也遭網友爆料在其他警分局轄區涉嫌多件類似竊盜案，一分局也通知相關分局派員到場調查，被害民眾見到警察啟動區域聯防、共同打擊犯罪，在短時間內抓到小偷，向承辦員警致上誠摰感謝。

市警一分局長鄭榮崑呼籲民眾把車輛停放妥當後，請將貴重物品如現金、皮包等隨手帶下車，車門一定要上鎖，避免宵小伺機作案，讓您痛失寶貴財物。

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