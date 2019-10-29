為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

遭網友在臉書PO文… 專偷車內財物賊落網

網友把專門行竊車內財物的竊嫌訊息po上臉書爆料公社。（圖擷取自臉書爆料公社）

網友把專門行竊車內財物的竊嫌訊息po上臉書爆料公社。（圖擷取自臉書爆料公社）

2019-10-29 11:39:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局於今年10月17日受理民眾報案指其自小貨車停放在東門路2段，車內財物遭人竊盜、損失7500元台幣。一分局東門派出所受理後調查發現嫌犯是騎腳踏車徒手犯案；警方執行網路巡邏時發現疑似同1名嫌犯作案多起，遭網友po文在臉書爆料公社。

市警一分局東門所警員胡瑞宏於28日執行勤務時，在東區裕豐街發現該名50餘歲的男性嫌犯行蹤，即通報線上警力到場協助攔查，竊嫌見賊跡敗露，配合警察到派出所說明案情，全案訊後依竊盜罪將這名男竊嫌函送台南地檢署偵辦。

至於該名竊嫌也遭網友爆料在其他警分局轄區涉嫌多件類似竊盜案，一分局也通知相關分局派員到場調查，被害民眾見到警察啟動區域聯防、共同打擊犯罪，在短時間內抓到小偷，向承辦員警致上誠摰感謝。

市警一分局長鄭榮崑呼籲民眾把車輛停放妥當後，請將貴重物品如現金、皮包等隨手帶下車，車門一定要上鎖，避免宵小伺機作案，讓您痛失寶貴財物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
引狼入室！雇工更換電線 首飾、黃金卻遭竊

引狼入室！雇工更換電線 首飾、黃金卻遭竊
專挑醫院病房行竊 北市「病房大盜」落網

專挑醫院病房行竊 北市「病房大盜」落網
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
偷兒接連光顧同家超商 偷酒辯為請客

偷兒接連光顧同家超商 偷酒辯為請客
不捨愛犬餓肚 失業男專割攤車帆布行竊

不捨愛犬餓肚 失業男專割攤車帆布行竊
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播