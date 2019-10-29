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躲工地蓄水槽夾層仍被逮 越籍黑工抱怨：前輩都亂教

越籍黑工四處逃竄仍被一一揪出。（記者許國楨翻攝）

越籍黑工四處逃竄仍被一一揪出。（記者許國楨翻攝）

2019-10-29 11:35:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一處工地涉嫌容留多名非法外籍移工，移民署中區事務大隊台中市專勤隊獲報今天循線查緝，一口氣查獲13名失聯移工及逾期外僑，期間其中5名失聯移工為了逃避查緝，躲藏在陰暗潮濕僅50公分的狹窄蓄水槽夾層，仍被細心搜查的專勤隊人員逐一揪出時頻哀嘆，「前輩都亂教啦！」

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前接獲線報，北屯區一處大樓建築工地有大批非法外籍人士打黑工，從事板模及鋼筋工作，經連日勘查及縝密規畫後，今天上午會同市府勞工局、第六分局、彰化縣田中分局、海巡署偵防分署台中機動查緝隊及中區分署第三岸巡隊聯合查緝，趁著工地剛開工不久趕往突擊。

此時這些非法移工見查緝人員到來紛紛四處逃竄躲藏，查緝人員立即進行前後包抄，共查獲13名黑工，過程中5名失聯移工為了躲避查緝，甚至仿照前輩們所傳授的經驗，躲藏在陰暗潮濕僅50公分的狹窄蓄水槽夾層，紋風不動，還以為可以躲過查緝，但最終仍被細心逐一搜查的專勤隊人員發現逮獲。

專勤隊副隊長李婉琦指出，13名被捕的越南籍黑工中，有9名是俗稱逃逸外勞的失聯移工，他們持工作簽證來台後逃離原雇主，私下透過管道找工作，另外4人則是持觀光簽證來台，不僅逾期居留還違法工作，他們被查獲後口徑一致表示，係陸續經由同鄉介紹到該工地工作，說詞明顯避重就輕。

專勤隊同時帶回涉嫌雇用該批黑工的40歲溫姓小包兼工頭究責，並儘速將13人驅逐出境；李婉琦強調，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘用的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法第63條，處以15萬元以上，75萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿心僥倖。

查緝人員在該處工地查獲13名越籍黑工。（記者許國楨翻攝）

查緝人員在該處工地查獲13名越籍黑工。（記者許國楨翻攝）

其中5名失聯移工躲在狹窄蓄水槽夾層，仍被逐一揪出。（記者許國楨翻攝）

其中5名失聯移工躲在狹窄蓄水槽夾層，仍被逐一揪出。（記者許國楨翻攝）

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