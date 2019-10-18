電信盤商招攬越南移工申辦人頭門號 每月至少上萬筆

2019-10-18 15:37

〔記者邱俊福／台北報導〕不肖電信盤商涉嫌聘僱越南籍員工，擔任業務（俗稱:小蜜蜂），向同鄉以申辦各電信預付卡5個門號，可免費給予1個門號「打免費電話」為號召，對外招攬大批越南籍外勞申辦人頭門號，再將門號賣給詐騙集團使用，刑事局電信偵查大隊經追查，分別破獲越籍銀姓男子與一對林姓兄弟等3個盤商，發現他們每月申辦出的上萬預付卡人頭門號，恐流入詐騙等不法集團手中。

警方調查，這些電信門號盤商營業處多以民宅做為掩護，雇用外籍配偶或勞工擔任業務，利用語言優勢在熱門的同鄉據點，如賣場、醫院等，招攬外籍移工申辦門號，甚至為爭取業績違法冒名申辦，然後透過管道間接販售給詐騙集團使用，而每個人頭門號黑市販售價格約1500元到3000元不等。

警方清查遭搜索的盤商，發現已經成功申辦百餘門人頭電話門號給詐騙集團使用，現場所查扣大量申辦中預付卡，不排除未來可能提供販售予詐騙集團使用，將持續擴大追查。

警方表示，45歲越南籍銀姓男子，已取得我國居留證，從事盤商長達10年之久，涉嫌以桃園住處為據點，以郎姓越籍男子為公司代表人，並聘僱黎姓越籍男子擔任業務員，以及2名逃逸女越籍外勞當員工，對外招攬同鄉申辦預付卡門號，日前遭搜索破獲，逮捕銀等5人到案。

另林姓兄弟檔分別在台中市經營盤商，也是聘僱梁姓越籍女子擔任業務，平常前往同鄉聚集的場所，大肆收取同鄉個人證件，申辦預付卡人頭門號。梁女到案時，還向警方表達「台灣辦門號很容易啊，給人家根本不用錢」，讓警方直搖頭。

警方是近期運用「165」反詐專線資料分析，發現詐騙犯罪使用的人頭電話登記人多為外勞所申請，且集中在某些盤商，認為案情不單純，成立「斷源專案」行動，在本月16日、17日2天發動掃蕩，除破獲3個盤商，在台中市與高雄市也破獲2個通訊行從事「辦門號換現金」為噱頭，讓需錢孔急民眾上門辦門號後，交付給數千元酬勞，換得iPhone等高價手機，再變賣牟利。全案訊後依偽造文書及詐欺等罪嫌送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法