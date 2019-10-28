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首頁　>　社會

斜張橋彈飛摔下17層樓身亡 竟是嘉義偷車到屏東出車禍

國道3號南下387.3K過斜張橋北端昨天發生小貨車自撞護欄事故。（國道警察提供）

國道3號南下387.3K過斜張橋北端昨天發生小貨車自撞護欄事故。（國道警察提供）

2019-10-28 21:11:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天（27日）上午一輛小貨車行經國道3號的高屏溪斜張橋時，先撞內側護欄後再撞外側護欄，駕駛撞破前擋風玻璃後彈飛，掉到距離橋面17層樓深的橋下身亡，由於駕駛身上沒有證件，透過車籍資料也聯繫不上家屬，讓這起事故疑點重重，引起關注，警方今天透過駕駛指紋發現，該名陳姓駕駛設籍新竹，並有多項前科，事發前在嘉義民雄偷走小貨車後欲到屏東打臨工，沒想到在斜張橋上發生意外。

警方透露，由於陳姓駕駛身上沒有證件，警方第一時間根據車籍資料也聯繫不上車主，後來透過指紋比對，才找確認陳姓駕駛身份，陳姓駕駛有竊盜、恐嚇、毒品等多項前科，多年未與家人聯繫，戶籍無配偶登記，經調閱嘉義工廠閱監視器，當時陳姓駕駛趁著天黑，徒步到工廠內行竊，並將場內小貨車開走。

國道警方調查，69年次的陳姓駕駛是新竹市警察局列管的治安顧慮人口，過去曾在苗栗租屋，平時打臨工為生，日前在嘉義旺萊山附近的工廠行竊，原本計畫到屏東工作，沒想到在國道上自撞身亡。

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