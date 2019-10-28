涉夜店殺警案 郭世均偷渡回國在小金門落網

金門地檢察檢察長洪家原說，涉台北市信義區夜店傷警致死案的嫌犯之一郭世均，偷渡落網後由金門檢方代執行發監。（記者吳正庭攝）

2019-10-28 16:00:37

〔記者吳正庭／金門報導〕5年前涉及台北市信義區夜店殺警案，遭判有期徒刑11年而棄保潛逃出境的郭世均，昨傍晚由中國廈門搭乘快艇偷渡至小金門（烈嶼鄉）海邊上岸，被海巡署金門岸巡隊截獲逮捕；郭嫌今天被移送金門地檢署偵辦，由檢方代執行發監作業。金門地檢署檢察長洪家原說，郭嫌偷渡上岸涉及違反國安法及入出國移民法部分，將另案偵辦。

洪家原說，2014年台北市信義區發生震驚全台的傷害警察致人於死案件，最高法院判處其中57名被告有期徒刑2月至13年定讞，其中遭判有期徒刑11年的郭世均於今年由台灣本島某一處海邊潛逃出境，被發布通緝，昨天傍晚5時許由中國廈門乘坐快艇，準備由小金門海邊偷渡回國時，被岸巡隊員截獲，郭嫌未交代為何由小金門上岸。

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據稱，郭被逮時還一度謊稱是中國人民想到金門觀光，查緝人員比對其身分證件，才知道郭嫌是通緝要犯。

洪家原說，由於郭嫌屬重刑犯，檢方偵訊郭嫌完畢後，當下代原執行單位台北地檢署執行發監作業。至於未來是否有將郭嫌移監的必要，洪家原說，將視北檢或嫌犯家屬的需求再行考量。

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