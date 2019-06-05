夜店殺警案》北檢今發監8人僅到2人 不排除發布通緝

2019-06-05 20:29

〔記者黃捷／台北報導〕5年前喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院今年3月依聚眾鬥毆致人於死罪，判決57人有罪定讞，台北地檢署今發監其中8人，但僅有松聯幫大哥「萬年」萬年祥之子萬少丞、藝人易淑寬之子易寶宏報到，其餘6人則未現身，北檢已對6人發拘票拘提，若仍提不到人，不排除發布通緝。

北檢今早發監的8人，分別為判13年的蕭叡鴻、判8年8月的萬少丞、判9年的易寶宏、判8年8月的王培安、判12年的周譽騰、判11年的郭士均、判8年的張博安、判9年的李聿鈞。

夜店殺警案發生在2014年9月，曾威豪和當時的女友劉芯彤在北市SPARK夜店，與安管人員起糾紛，2人向酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭透過「中山聯盟」群組找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等「四大司令」，召眾前往夜店鼓譟，休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲同僚通知趕往排解，卻當場遭眾人圍毆致死。

全案共68名成年共犯，其中57人今年3月判刑定讞，其餘被告曾威豪、劉芯彤等9人，高等法院認定與少年共同犯罪，加重刑責，但最高法院認為依卷內證據，無從判斷9人主觀上認知有少年共犯，發回重審。

除了今日發監的8人，北檢將於6日、10日、13日再發監5人、8人及3人，判12年的苟桓銘、判11年的洪翊2人囑託士林地檢署執行，判7年5月的李岳澤另案遭通緝，其餘30人中有28人可易科罰金，僅2人須發監，北檢將再擇日執行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法