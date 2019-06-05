北市夜店殺警案 黑二代、星二代今發監

2019-06-05 10:29

〔記者黃捷／台北報導〕5年前喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院今年3月依聚眾鬥毆致人於死罪，判決57人有罪定讞，包括蕭叡鴻與許淳凱各13年，刑期最重，松聯幫大哥「萬年」萬年祥之子萬少丞8年8月、藝人易淑寬之子易寶宏9年，台北地檢署今早10點起傳喚蕭等人到案，執行發監。

夜店殺警案發生在2014年9月，曾威豪和當時的女友劉芯彤在北市SPARK夜店，與安管人員起糾紛，2人向酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭透過「中山聯盟」群組找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等「四大司令」，召眾前往夜店鼓譟，休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲同僚通知趕往排解，未料當場遭眾人圍毆致死。

法院依傷害致死罪判刑的案例不少，但「聚眾鬥毆」致死參與者被定罪的罕見案例，全案共68名成年共犯，已判刑定讞的共57人，其餘被告曾威豪、劉芯彤等9人高等法院以與少年共同犯罪，加重刑責，但從卷內證據，無從判斷9人主觀上認知有少年共犯，則被發回重審。

北檢今早發監8人，分別為判13年的蕭叡鴻、判8年8月的萬少丞、判9年的易寶宏、判8年8月的王培安、判12年的周譽騰、判11年的郭士均、判8年的張博安、判9年的李聿鈞。

另外，北檢分別將於6日、10日、13日各發監5人、8人及3人，判12年的苟桓銘、判11年的洪翊2人囑託士林地檢署執行，判7年5月的李岳澤另案遭通緝，其餘30人中有28人可易科罰金，僅2人須發監。

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