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新屋保齡球館大火6勇消殉職 6同袍被控安檢放水均無罪

發生於2015年1月20日的桃園市新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，桃園地檢署同年5月依公務人員登載不實、圖利罪嫌起訴，桃園地院審判今天上午宣判，6名消防人員均獲無罪，另2名涉案公務員也獲判無罪，全案仍可上訴。圖為新屋保齡球館大火後的外觀。（資料照）

發生於2015年1月20日的桃園市新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，桃園地檢署同年5月依公務人員登載不實、圖利罪嫌起訴，桃園地院審判今天上午宣判，6名消防人員均獲無罪，另2名涉案公務員也獲判無罪，全案仍可上訴。圖為新屋保齡球館大火後的外觀。（資料照）

2019-10-28 13:01:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］發生於2015年1月20日的桃園市新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，除了保齡球館業者劉得斌，共有6名消防員、2名公務員被起訴，其中6名消防員被控消防安檢放水，明明設備故障，隊員卻在報告中勾選「合格」，從2011年至2015年圖利業者300萬元，桃園地檢署同年5月依公務人員登載不實、圖利罪嫌起訴，案經桃園地院審判於今天上午宣判，全案逆轉，6名消防人員均獲無罪，另2名涉案公務員也獲判無罪，全案仍可上訴。

2015年1月20日凌晨2點多，位於桃園市新屋區中興北路的新屋保齡球館發生大火，灌救過程鐵皮鋼架的兩層樓建築突然燒塌，造成進入火場的6名年輕勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑殉職。

全案引發違建查報、火場指揮等爭議，桃檢於同年5月，除了將業者劉男起訴，連帶有6名負責安檢的消防人員及查報違建的2名公務員被起訴，被起訴的6名消防人員分別為吳尚城、謝建勝、林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐，吳尚城在2010年到2014年7月間，擔任新屋分隊分隊長，謝建勝則為新屋分隊小隊長。

桃園地院歷經4年多審理，今天上午一審宣判，法官認為，當時的消防設備複查是採重點檢驗、抽查方式，消防人員確實有未能發現所有缺失的情形，且並未發現6人有圖利業者的動機，但檢方僅以消防設備師所出具的「消防安全設備檢修申報書」載明的大小缺失，即認為消防人員在複查時有缺失、刻意放水讓業者過關，並不足採信，因此予以6人無罪。

此外，另2名負責違建查報而被起訴的新屋區公所工務課技士鄭紹春、市府工務局拆除課約僱人員張嘉隆，法院認為2人在判斷保齡球館違建類別時，均有其合理的依據，難認有故意為虛偽不實登載的行為，同樣獲判無罪。

當時6名消防人員被起訴後，隨即停職等待判決結果，桃園市消防局也從同年的4月中旬起，將所有安檢工作改由消防大隊處理，6人獲判無罪，消防局表示，其中有1人案發前已外調，會先向法院確認判決結果後通知5人復職，已外調的則會橫向聯繫其所屬單位進行復職通知。

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