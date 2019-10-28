酒吧老闆網路召募少女陪坐檯 判關3個月

基隆地方法院審理後，依意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，判處楊男有期徒刑3個月，得易罰金，犯案所得8萬元沒收。（記者吳昇儒攝）

2019-10-28 11:33:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名經營酒吧的楊姓老闆為了吸引客人，竟於網路上po文召募少女坐檯陪酒，吸引3名少女前往工作。警方在網路上發現召募訊息後，循線追查，揪出楊男將他逮捕。基隆地方法院近日審結，考量少女留容時間最長僅2個月，依意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，犯案所得8萬元沒收。

檢警調查，楊老闆去年9月接手該間酒吧，今年2月在網路上召募少女到店內陪酒，以每小時170元的薪水吸引綽號半糖、小蘭及慈慈等少女坐檯，只要客人每小時消費超過1500元，還能加發獎金1百元，超過3千，再加1百。3名少女自2月起陸續到店內坐檯，陪客人飲酒，直至6月20日被查獲為止。

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檢察官偵訊後認為，楊男經營酒吧8個月，每個月平均20萬元收入，不法所得約達160萬元，應依法沒入。

楊男在法院審理時承認犯行，但向法官表示，店內雇用的服務生共有5位，其中少女只占其中一位，且並非長期持續到店內上班，3人偶而才來幫忙，不超過2個月，而2個月的營業額40萬元再除以5，不法所得應為8萬元。

法官認為，楊男留容少女在經營的酒吧內從事坐檯陪酒行為可議，被告犯後承認犯行，且容留時間最長僅2個月，考量犯罪生成危害及被告自述碩士畢業的學識程度等一切狀況，判處楊男有期徒刑3個月，得易科罰金，沒收不法所得8萬元。

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