妻爆夫好賭色、騙交女友 律師訴離敗訴

2019-10-22 23:30

〔記者王俊忠／台南報導〕今年9月中旬，50餘歲的已婚陳姓執業律師積欠國家多種稅款共135萬元未繳納，被行政執行署台南分署拘提到案、聲請法院管收，陳律師被管收幾天後，1名同業律師出面擔保；陳律師方面繳交46萬元欠款、並向台南分署承諾分期3年繳交剩餘的89萬欠稅款才獲釋。

後來傳出這位陳律師在今年之前竟對妻子提出離婚訴訟，陳控訴，2012年7月某日下午，他開庭後回到事務所外，妻子靠近他就甩一巴掌，他被打的莫名其妙。妻子才拿出1張酒店開幕邀請卡、質問酒店總經理莉莉是誰？他說，當時已執業律師20年，發出名片超過5千張，有人拿到他名片寄酒店開幕邀請卡給他，難道他都要挨耳光嗎？妻子事後沒說一句對不起。

陳律師說，婚後收入財產登記給妻子，但要求妻子交出事務所財務管理，妻子都拒絕交出；此外，其律師收入，妻子貪小便宜、每年都以多報少、少繳稅款，事後國稅局查出漏報要求補繳，妻子都不繳，使得他欠國庫約6、70萬債務，被移送行政執行署台南、高雄等分署。

陳律師還說，因他常外出開庭，事務所文件都由妻子代收，妻子常隱匿文件、不交給他，害他遭台中律師公會退會、欠稅事遭拘提管收及限制出境。2016年11月，他與妻子口角後外出，再回家時，大門被妻子反鎖、無法進入，之後就在南市北區租屋住，分居約兩年多，未回溫的感情、引用電視劇對白說:瑞凡，我回不去了。

陳妻反控律師丈夫喜好賭色，曾開pub店、投資失利欠債數百萬元，債款都是她代償，債務清償後，夫妻合意辦財產分開制；她從不經手丈夫公司的信件，怎會以此提告？與丈夫互動原本和諧，但丈夫執業律師曾失職、收客戶費用卻未出庭被檢舉與提告，也曾多次酒駕肇事受法律處分，2017年被全國律師工會決定停權，婆婆多次請她要原諒包容丈夫、以家庭為重。

陳妻指她婚後努力照顧小孩，丈夫卻在外自由玩樂，還以黃金單身律師身分騙其他女人、同時交往多位女友，有位小三甚至逼宮要丈夫離婚，丈夫提告目的是為真正單身玩樂或與其他女人另組家庭，她一再原諒包容花心丈夫、無怨無悔為家庭付出，如法官判准離婚，於情理法都不合。

台南地院法官查認，陳律師與妻子分居是陳自行離家導致，雙方分居期間仍多次出遊、還曾在旅館同宿，難認兩人婚姻有無法回復的重大破綻，判陳律師訴請離婚敗訴，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法