狠拋摔4月男嬰險斷氣 桃園恐怖保母確定要關1年8月

2019-10-22 12:24

〔記者張文川／台北報導〕桃園市領有證照的45歲保母，在龜山區住處幫人托育嬰幼兒，去年5月受托照顧的4個月大男嬰，晚間被父母帶回家後突然呼吸微弱，送醫急救撿回小命，檢警調查發現朱女多次情緒失控拋、摔男嬰，導致傷痕累累甚至骨折；法院一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害罪，將朱女判刑1年8月，最高法院今駁回上訴確定，朱女必須入獄。

判決指出，朱女去年3月以每月1萬5000元代價照料余姓男嬰，男嬰爸媽每天早上7點半將孩子送到朱女住處，晚上7點半再將孩子帶回。不料，去年5月17日下午4點多，男嬰父母將幼兒帶回家後，兒子忽然呼吸顯得微弱，奄奄一息，送醫急救求回一命，但醫師診斷出有受虐跡象，家屬報警。

桃園地檢署調查，朱女在照顧男嬰時，曾經多次情緒失控，故意拋、摔男嬰，導致他出現受虐性腦傷、急性硬腦膜下出血、腦脫疝、胸骨瘀青、肢體多處骨折，左眼視網膜出血，還有抽筋、癲癇等症狀。男嬰經治療後已逐漸復元，但仍須觀察1、2年評估有無後遺症。

朱女偵、審時坦承拋、摔男嬰，但未與家屬達成和解，桃園地院一審參酌醫院意見後認為，嬰兒傷勢不輕，但現況不構成重傷害罪，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑1年8月。

高等法院二審時，朱女稱她有意和解，但無力負擔賠償金，請求讓她緩刑，合議庭認為，一審已斟酌各類條件，量刑並未過苛，朱女未獲被害男嬰家屬原諒，不宜宣告緩刑，維持原判；朱女再上訴，最高法院今認定原審判決未違誤法令，駁回上訴定讞。

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