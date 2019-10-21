騎士暗夜直撞對向轎車險喪命 被控假車禍詐保判無罪

2019-10-21 14:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市黃姓男子2016年晚間騎機車於阿蓮區台19甲線，突然跨越雙黃線，衝入對向車道，與對向轎車迎面對撞，當場昏迷四肢嚴重骨折差點沒命，事後，檢警懷疑其可能有製造假車禍詐保之嫌起訴，橋頭地院勘驗行車記錄，黃車禍當時完全無剎車減速，之前亦無額外加保其他意外險，判黃男無罪。

判決指出，黃姓男子2016年5月29日20時許，騎機車行至阿蓮區台19甲線，突加速跨越雙黃線侵入對向車道，與對向由張姓駕駛的自小客車對撞，黃身受重傷送醫。案發後黃向張男索討5萬元醫療費用被拒，但黃則分4次向台壽產物保險公司合計請領約54萬元的強制汽車責任保險保險金。

檢警勘驗該路段並無監視器，屬於較容易製造假車禍之路段，而且被告於車禍發生前，有充足之反應時間，且知悉要稍微偏右行駛，製造擦撞之假象與對向車輛衝撞，認為黃男有意圖製造假車禍之嫌，依詐欺、誣告等罪將他起訴。

橋頭地方法院審理時勘驗與其對撞的轎車行車紀錄器發現，黃男機車衝入對向車道均未減速，車禍顯屬黃男違規跨越雙黃線行駛至對向車道所導致，但黃男車速未減，直至發生碰撞約前一秒方向右偏駛，案發後當場昏迷四肢嚴重骨拆，與製造假車禍常情不符。且黃男除了強制責任保險外，未額外加保鉅額意外險，認定黃無意做假，判黃男無罪，全案可上訴。

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