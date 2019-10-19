「澳門博彩資訊主管」誘騙投資 女護理師遭詐上百萬

2019-10-19 14:49

〔記者邱俊福／台北報導〕一名陳姓女護理師今年5月間在網路上遭自稱「陳浩」男子搭訕，對方宣稱是澳門博彩控股有限公司資訊部門主管，雙方互加LINE好友，噓寒問暖2個多月後，變成好朋友，對方即以公司可內定其獲得頭獎為誘餌，再以需先繳交手續費、稅金等，誘騙陳女陸續匯款近30萬元港幣（約台幣110萬元）至其指定帳戶，才知上當報警。

刑事局表示，今年5月中旬，陳女跟「陳浩」男網友加為LINE好友，雙方進一步透過LINE聯繫，對方自稱為浙江溫州人，透過叔叔關係任職於澳門博彩控股有限公司擔任資訊部門主管，接下來，隨後雙方如朋友互動般閒聊下，陳女逐漸解除心防。

2個多月後，對方忽然詢問想不想賺大錢，並聲稱其博彩投注公司可內定頭獎民眾，讓陳女聽完後心動不已，便想投資並順便做公益，此時對方告知要領取頭獎獎金，需要先繳交相關手續費與稅金，因此陳女陸續匯款近30萬元港幣至其指定帳戶。

不過，匯款後又接獲自稱是「香港海外交易中心」張會計的電話，宣稱核對陳女身分有誤，且香港境內跟境外稅率不同，若沒有補稅，獎金不能匯到其戶頭，陳女不疑有他，正當前往銀行申請貸款欲再進行後續匯款補稅時，經銀行行員主動關懷，陳女電詢澳門博彩控股有限公司進一步確認，才發覺從頭到尾都是場騙局。

刑事局經統計今年1至9月，發現這類的假投資案件受理件數1251件，較去年同期受理1041件，遭家210件，約上升兩成，因此呼籲民眾多加小心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法