性侵女兒竟辯「她有生理需要」 狼父遭重判9年6月

2019-10-18 20:26

〔記者楊國文／台北報導〕盧姓狼父因13歲女兒發育良好，半夜將她性侵，女兒為家庭和諧，隱忍未將父親獸行告訴母親；沒想到，盧男竟變本加厲，自此涉每月和女兒多次性交長達2年，甚至當太太、兒子在家時，就在客廳和女兒性交，審理中還大言不慚辯稱「（性交）女兒也有生理需要」，乃合意性交；高等法院今依強制性交、與少女性交等罪重判盧男9年6月徒刑。

盧姓男子（40多歲）是全家的經濟支柱，2015年7月初，因13歲女兒小玉（化名）已亭亭玉立，竟起淫念，趁凌晨時太太、兒子和小玉均已入睡之際，潛入小玉房間，先撫摸她的胸部和下體，並硬脫下小玉褲子，小玉驚醒，用力推開盧男，嚴詞拒絕，仍遭性侵得逞。

小玉因父親盧男是家中唯一收入來源，且為家庭和諧，將遭性侵一事隱忍而未告知母親。沒想到，盧男食髓知味，一週後，開始趁夜深人靜或太太不在家等機會，以「幫我解決性需要」為由，要求小玉和他性交，但小玉不願意，盧男即藉口每月要多給她500元零用錢，且在「半推半就」情況下，每月在住處和小玉性交多次，其中，盧男因性慾高漲之故，甚至不顧太太、兒子在家，直接在客廳和小玉性交，總計盧男獸行長達2年。

小玉上高中後，告知交往不久的男友，男友堅持應該報警，全案才曝光。

小玉在警訊、偵查時指控，盧男第一次將她性侵後，又和她性交很多次，有時候每週1次，或2、3次，都以增加零用錢為由，一直「盧」她，要求配合性交，次數已多到記不清楚，盧男雖承認多次和小玉性交，但辯稱「女兒有生理需要」，並無強迫，審理時，小玉卻附和盧男說法，改口說她卻有生理需要，自願和盧男性交，未被強迫發生性關係。

高等法院認為，小玉改口附和盧男的說法，乃迴護之詞，但認定盧男除涉嫌1件強制性交案外，依「罪疑惟輕」原則，只能認定盧男每月和小玉性交1次，且未違反小玉意願，今依1個強制性交罪、24個「與少女性交罪」，判他9年6月徒刑。可上訴。

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