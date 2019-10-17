剛牽的中古車 砰！撞上基隆交通隊大門…

2019-10-17 19:50

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局交通隊今晚突然有一輛轎車衝進大門，所幸被門前的階梯及門柱擋住，未有人員傷亡。附近員警聽到巨響，誤以為是民眾不滿被取締，才刻意開進來，但曹姓車主下車卻說，是煞車失靈才會釀禍，跟警察沒有恩怨。

年約30多歲的曹姓車主向警員供稱，車子是自己剛牽的中古車，性能還不太熟，行經交通隊前車輛突然失控，剎車失靈，才會衝進大門。

曹男酒測值為0，交通隊門柱也僅有磁磚受損，並無人員受傷，而肇事車輛則是右車頭撞毀，詳細肇事原因待警方調查後，再作進一步釐清。

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